Стармер розповів Зеленському про розмову з Трампом, той подякував за поради
Глава уряду Британії Кір Стармер у вівторок провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським – напередодні британський прем’єр телефоном розмовляв з Дональдом Трампом.
Про розмову повідомив речник британського уряду, пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Стармер привітав "непохитну відданість українського лідера забезпеченню миру", заявили на Даунінг стріт.
Він поінформував Зеленського про дискусію, яку він мав з Дональдом Трампом напередодні ввечері, і сказав, що "життєво важливо, щоб усі сторони працювали над досягненням тривалого і безпечного миру в Україні якнайшвидше".
"Підкресливши, що будь-який мир для України має бути тривалим і безпечним, прем'єр-міністр сказав, що ніхто не хоче миру більше, ніж Україна", – додав речник.
Володимир Зеленський зазначив, що обговорив зі Стармером "розвиток подій", і що вони обмінялися баченням наступних кроків.
"Координуємо позиції та робимо все можливе, щоб якнайшвидше досягти гарантованого миру й покласти край цій війні. Мир потрібен нам усім. Справедливий мир із чіткими гарантіями безпеки. Разом з лідерством США та всією Європою це абсолютно досяжно", – зазначив Зеленський у соцмережі Х.
Він також подякував Кіру Стармеру "за поради та підтримку в цей складний час".
"Ми завжди памʼятатимемо все, що британський народ зробив для українців та українок і нашої спільної безпеки", – написав глава держави.
Кір Стармер розмовляв з Володимиром Зеленським на тлі повідомлення українського президента в соцмережі Х пост про те, що він готовий "працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру".