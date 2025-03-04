Стармер розповів Зеленському про розмову з Трампом, той подякував за поради

Глава уряду Британії Кір Стармер у вівторок провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським – напередодні британський прем’єр телефоном розмовляв з Дональдом Трампом.

Про розмову повідомив речник британського уряду, пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Стармер привітав "непохитну відданість українського лідера забезпеченню миру", заявили на Даунінг стріт.

Він поінформував Зеленського про дискусію, яку він мав з Дональдом Трампом напередодні ввечері, і сказав, що "життєво важливо, щоб усі сторони працювали над досягненням тривалого і безпечного миру в Україні якнайшвидше".

"Підкресливши, що будь-який мир для України має бути тривалим і безпечним, прем'єр-міністр сказав, що ніхто не хоче миру більше, ніж Україна", – додав речник.

Володимир Зеленський зазначив, що обговорив зі Стармером "розвиток подій", і що вони обмінялися баченням наступних кроків.

"Координуємо позиції та робимо все можливе, щоб якнайшвидше досягти гарантованого миру й покласти край цій війні. Мир потрібен нам усім. Справедливий мир із чіткими гарантіями безпеки. Разом з лідерством США та всією Європою це абсолютно досяжно", – зазначив Зеленський у соцмережі Х.

Він також подякував Кіру Стармеру "за поради та підтримку в цей складний час".

"Ми завжди памʼятатимемо все, що британський народ зробив для українців та українок і нашої спільної безпеки", – написав глава держави.

Кір Стармер розмовляв з Володимиром Зеленським на тлі повідомлення українського президента в соцмережі Х пост про те, що він готовий "працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру".