Стармер телефоном поговорив з Трампом про Україну

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер минулого вечора провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка стосувалась України.

Про це розповів речник Стармера, якого цитує Sky News, повідомляє "Європейська правда".

За словами речника, Стармер і Трамп дотримуються єдиної мети – забезпечити безпечний і міцний мир в Україні.

Однак він відмовився відповідати на питання, чи повідомив Трамп Стармеру про свої плани зупинити військову допомогу Україні.

Нагадаємо, 4 лютого американські ЗМІ дізналися про розпорядження Трампа призупинити усю військову допомогу Україні, доки він не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру". Рішення стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.

Згодом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що інформація з кордону і хабу американської допомоги в Ясьонці підтверджує повідомлення про призупинення допомоги США для України.

За даними WSJ, Трамп вирішив заморозити допомогу після фрази президента України про те, що війна може тривати ще довго. Рішення нібито підтримали всі його топрадники.