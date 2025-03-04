Стармер рассказал Зеленскому о разговоре с Трампом, тот поблагодарил за советы

Глава правительства Великобритании Кир Стармер во вторник провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским – накануне британский премьер по телефону разговаривал с Дональдом Трампом.

О разговоре сообщил представитель британского правительства, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Стармер приветствовал "непоколебимую преданность украинского лидера обеспечению мира", заявили на Даунинг стрит.

Он проинформировал Зеленского о дискуссии, которую он имел с Дональдом Трампом накануне вечером, и сказал, что "жизненно важно, чтобы все стороны работали над достижением длительного и безопасного мира в Украине как можно быстрее".

"Подчеркнув, что любой мир для Украины должен быть длительным и безопасным, премьер-министр сказал, что никто не хочет мира больше, чем Украина", – добавил спикер.

Владимир Зеленский отметил, что обсудил со Стармером "развитие событий", и что они обменялись видением следующих шагов.

"Координируем позиции и делаем все возможное, чтобы как можно быстрее достичь гарантированного мира и положить конец этой войне. Мир нужен нам всем. Справедливый мир с четкими гарантиями безопасности. Вместе с лидерством США и всей Европой это абсолютно достижимо", – отметил Зеленский в соцсети Х.

Он также поблагодарил Кира Стармера "за советы и поддержку в это сложное время".

"Мы всегда будем помнить все, что британский народ сделал для украинцев и украинок и нашей общей безопасности", – написал глава государства.

Кир Стармер разговаривал с Владимиром Зеленским на фоне сообщения украинского президента в соцсети Х пост о том, что он готов "работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы достичь прочного мира".