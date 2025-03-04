Зеленський доручив отримати інформацію щодо майбутнього військової допомоги США

Президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони, керівникам розвідок та дипломатам зв’язатись зі США та отримати інформацію щодо майбутнього військової допомоги Україні.

Про це він сказав у вечірньому зверненні в вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Президент зазначив, що сьогодні у багатьох одне питання: що буде далі з допомогою від Америки?

"Я доручив міністру оборони України, керівникам наших розвідок, дипломатам зв'язатися зі своїми відповідниками у США і отримати офіційну інформацію. Люди не повинні здогадуватись. Україна і Америка заслуговують на поважний діалог, на чітку позицію одне одного", – заявив президент.

Він додав, що в Україні не один тиждень отримували різні сигнали і вже був прецедент зупинки допомоги.

"Була зупинка гуманітарної допомоги, енергетичної, також була вже і зупинка військової допомоги наприкінці січня. Але тоді все вдалося швидко відновити. Ми бачили ризики, тому наші служби і військові, і спеціальні служби встигли напрацювати алгоритм дій за будь-якого розвитку ситуації. Зараз не 22-гий рік, зараз наша стійкість вища, ми маємо засоби захисту, але для нас важливі нормальні, партнерські відносини з Америкою для реального закінчення війни", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, 4 березня американські ЗМІ дізналися про розпорядження Трампа призупинити усю військову допомогу Україні, доки він не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру". Рішення стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що пауза у військовій допомозі Сполучених Штатів Україні – тимчасова, і пов’язана з подіями у Білому домі минулої п’ятниці.

Зеленський після численних сигналів зі США, що президент України повинен вибачитись за суперечку в Білому домі, заявив, що йому "прикро, що так сталося".