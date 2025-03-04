Зеленский поручил получить информацию относительно будущего военной помощи США

Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны, руководителям разведок и дипломатам связаться с США и получить информацию о будущем военной помощи Украине.

Об этом он сказал в вечернем обращении во вторник, сообщает "Европейская правда".

Президент отметил, что сегодня у многих один вопрос: что будет дальше с помощью от Америки?

"Я поручил министру обороны Украины, руководителям наших разведок, дипломатам связаться со своими соответчиками в США и получить официальную информацию. Люди не должны догадываться. Украина и Америка заслуживают уважительного диалога, четкой позиции друг друга", – заявил президент.

Он добавил, что в Украине не одну неделю получали различные сигналы и уже был прецедент остановки помощи.

"Была остановка гуманитарной помощи, энергетической, также была уже и остановка военной помощи в конце января. Но тогда все удалось быстро восстановить. Мы видели риски, поэтому наши службы и военные, и специальные службы успели наработать алгоритм действий при любом развитии ситуации. Сейчас не 22-й год, сейчас наша устойчивость выше, мы имеем средства защиты, но для нас важны нормальные, партнерские отношения с Америкой для реального окончания войны", – заявил Зеленский.

Напомним, 4 марта американские СМИ узнали о распоряжении Трампа приостановить всю военную помощь Украине, пока он не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру". Решение касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что пауза в военной помощи Соединенных Штатов Украине – временная, и связана с событиями в Белом доме в прошлую пятницу.

Зеленский после многочисленных сигналов из США, что президент Украины должен извиниться за спор в Белом доме, заявил, что ему "жаль, что так произошло".