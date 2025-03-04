Писториус заявил об историческом дне для Бундесвера и Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус приветствовал планы партий ХДС/ХСС и СДПГ по перевооружению и инфраструктуре, которые предусматривают многомиллиардное финансирование для инфраструктуры и немецкой армии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Писториус, который помогал формировать соглашение по обороне и инфраструктуре, сказал изданию, что "это исторический день для Бундесвера и для Германии".

По его мнению, потенциальная новая правящая коалиция разрубила важный узел, когда договорилась о масштабном финансировании.

"Мы посылаем сильный сигнал народу в нашей стране и нашим союзникам", – сказал Писториус, добавив, что соответствующее решение Бундестага позволит Германии взять на себя ведущую роль в укреплении НАТО в Европе.

Во время переговоров Писториус выступал против жесткого специального фонда для Бундесвера и предложил более гибкое решение, о котором в итоге и договорились. Он подчеркнул, что это не только укрепит Бундесвер, но и сделает возможным срочно необходимые инвестиции по всей стране.

"Мы укрепляем экономику и гарантируем, что федеральные земли также будут иметь больше пространства для маневра в выполнении своих задач", – сказал Писториус.

Напомним, 4 марта немецкие партии ХДС/ХСС и СДПГ, ведущие переговоры о формировании правительства во главе с Фридрихом Мерцом, договорились о многомиллиардном пакете финансирования обороны и инфраструктуры. Они согласились добиваться ослабления долгового тормоза Германии, чтобы облегчить финансирование оборонного сектора.

Партии договорились, что все расходы на оборону, превышающие 1% ВВП, будут освобождены от долговых ограничений. Кроме того, должен быть создан специальный инфраструктурный фонд общим объемом 500 миллиардов в течение 10 лет, из которого также получат выгоду федеральные земли.

Напомним, 23 февраля Германия голосовала на досрочных федеральных выборах. По их итогам правоконсерваторы ХДС/ХСС получили больше всего голосов.

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