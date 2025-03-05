Екскомандувач сил НАТО: Європа має бути готовою до виходу США з Альянсу

Колишній головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, американський адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс вважає, що європейським країнам треба бути готовими до можливого виходу США з Альянсу.

Про це він написав у колонці для Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Ставрідіс відзначив, що з огляду на скептичну риторику щодо НАТО від адміністрації Дональда Трампа настав час замислитися над тим, як виглядав би світ, якби США вийшли з Альянсу.

Він заявив, що виведення США з НАТО було б "помилкою епічних масштабів", але в Республіканській партії є впливові політики, які серйозно виступають за це. Якщо США вийдуть з НАТО, зазначив Ставрідіс, то організація розвалиться.

"Що може з'явитися на цьому місці? Можливо, Організація Європейського договору, або ОЄД. Вона могла б базуватися на нинішньому договорі НАТО, але без США. Канада може вирішити залишитися в ОЄД; прем'єр-міністр Джастін Трюдо на вихідних літав до Лондона на екстрену зустріч, і його країні потрібні європейські партнери з безпеки в Арктиці", – вважає екскомандувач військами НАТО.

Як альтернативу він бачить створення нової безпекової організації під егідою Євросоюзу. "Це була б terra incognita: жодна країна ніколи повністю не виходила з НАТО. Але якби США просто вирішили вийти з НАТО, я прогнозую, що європейці зроблять три речі", – пише Ставрідіс.

За його словами, вони продовжили б нарощувати свої оборонні витрати, зокрема, збільшуючи свій ядерний потенціал; зовнішня і оборонна політика європейців швидко відділилась би від американської; Європа рішуче підтримала б Україну, визнаючи, що було б катастрофою капітулювати перед Путіним.

Однак Ставрідіс переконаний, що якщо НАТО розвалиться, це не закінчиться нічим хорошим для сторін по обидва боки Атлантики.

Тим часом кандидат Дональда Трампа у посли в НАТО обіцяє "зміцнювати" Альянс.

А сам Трамп закликав членів НАТО витрачати на оборону 5% ВВП, що набагато більше, ніж витрачає Вашингтон.

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