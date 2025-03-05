Экс-командующий силами НАТО: Европа должна быть готова к выходу США из Альянса

Бывший главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, американский адмирал в отставке Джеймс Ставридис считает, что европейским странам следует быть готовыми к возможному выходу США из Альянса.

Об этом он написал в колонке для Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Ставридис отметил, что учитывая скептическую риторику в отношении НАТО от администрации Дональда Трампа пришло время задуматься над тем, как выглядел бы мир, если бы США вышли из Альянса.

Он заявил, что вывод США из НАТО был бы "ошибкой эпических масштабов", но в Республиканской партии есть влиятельные политики, которые серьезно выступают за это. Если США выйдут из НАТО, отметил Ставридис, то организация развалится.

"Что может появиться на этом месте? Возможно, Организация Европейского договора, или ОЕД. Она могла бы базироваться на нынешнем договоре НАТО, но без США. Канада может решить остаться в ОЕД; премьер-министр Джастин Трюдо в выходные летал в Лондон на экстренную встречу, и его стране нужны европейские партнеры по безопасности в Арктике", – считает экс-командующий войсками НАТО.

В качестве альтернативы он видит создание новой организации по безопасности под эгидой Евросоюза. "Это была бы terra incognita: ни одна страна никогда полностью не выходила из НАТО. Но если бы США просто решили выйти из НАТО, я прогнозирую, что европейцы сделают три вещи", – пишет Ставридис.

По его словам, они продолжили бы наращивать свои оборонные расходы, в частности, увеличивая свой ядерный потенциал; внешняя и оборонная политика европейцев быстро отделилась бы от американской; Европа решительно поддержала бы Украину, признавая, что было бы катастрофой капитулировать перед Путиным.

Однако Ставридис убежден, что если НАТО развалится, это не закончится ничем хорошим для сторон по обе стороны Атлантики.

Тем временем кандидат Дональда Трампа в послы в НАТО обещает "укреплять" Альянс.

А сам Трамп призвал членов НАТО тратить на оборону 5% ВВП, что намного больше, чем тратит Вашингтон.

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