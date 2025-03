У Трампа назвали фейком дані про плани скасувати легальний статус для 240 тисяч українців

У Білому домі назвали фейком інформацію, що з’явилась у ЗМІ, про наміри адміністрації президента Дональда Трампа скасувати тимчасовий правовий статус для близько 240 тисяч українців, які втекли від війни з Росією.

Про це в X (Twitter) написала речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє "Європейська правда".

Вона заявила, що журналісти, які написали про це, "не мають жодного уявлення про те, про що вони говорять".

This is more fake news from Reuters based on anonymous sources who have no idea what they are talking about.



The truth: no decision has been made at this time. pic.twitter.com/djf0CjTfiD