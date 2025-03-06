У Трампа назвали фейком дані про плани скасувати легальний статус для 240 тисяч українців

У Білому домі назвали фейком інформацію, що з’явилась у ЗМІ, про наміри адміністрації президента Дональда Трампа скасувати тимчасовий правовий статус для близько 240 тисяч українців, які втекли від війни з Росією.

Про це в X (Twitter) написала речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє "Європейська правда".

Вона заявила, що журналісти, які написали про це, "не мають жодного уявлення про те, про що вони говорять".

This is more fake news from Reuters based on anonymous sources who have no idea what they are talking about.



The truth: no decision has been made at this time. pic.twitter.com/djf0CjTfiD – Karoline Leavitt (@PressSec) March 6, 2025

"Це ще одна фейкова новина від Reuters, заснована на анонімних джерелах, які не мають жодного уявлення про те, про що вони говорять", – зазначила речниця Білого дому, прикріпивши до свого допису скрін відповідної новини Reuters.

За її словами, жодного рішення стосовно цього питання наразі не прийнято.

Reuters раніше повідомило, що адміністрація Трампа у квітні планує скасувати тимчасовий правовий статус для близько 240 тисяч українців, які втекли від війни з Росією.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо назвав російсько-українську війну "проксі-війною між ядерними державами", що "зайшла у глухий кут", і яка має припинитись.

ЗМІ повідомляють, що призупинення військової допомоги США для України може тривати доти, доки Дональд Трамп не вирішить, що Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією.