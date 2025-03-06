Reuters: Трамп планирует отменить легальный статус до 240 тысяч украинцев

Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус для около 240 тысяч украинцев, которые сбежали от войны с Россией.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству Reuters стало известно от высокопоставленного чиновника администрации Трампа и трех источников, знакомых с этим вопросом.

Этот шаг, который ожидается уже в апреле, станет кардинальным изменением отношения к украинцам по сравнению с администрацией президента Джо Байдена.

Планы свернуть защиту для украинцев начали строить еще до того, как на прошлой неделе Трамп публично поссорился с президентом Владимиром Зеленским.

По словам источников, это является частью более широких усилий администрации Трампа, направленных на лишение легального статуса более 1,8 миллиона мигрантов, которым разрешили въезд в США в рамках гуманитарных программ, начатых при администрации Байдена.

Лишение правового статуса украинцев потенциально может столкнуть их с процедурой ускоренной депортации.

Программы Байдена были частью более широких усилий по созданию временных легальных путей для сдерживания нелегальной иммиграции и оказания гуманитарной помощи.

В дополнение к 240 тысячам украинцев, спасающихся от российского вторжения, и 530 тысячам кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев, эти программы охватили более 70 тысяч афганцев, спасающихся от власти "Талибана" в Афганистане.

Трамп, будучи кандидатом, пообещал прекратить программы Байдена, заявив, что они выходят за рамки американского законодательства.

Дополнено Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала фейком эту информацию. Она сказала, что журналисты "не имеют никакого представления о том, о чем они говорят", и что никакого решения по этому вопросу пока не принято.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио назвал российско-украинскую войну "прокси-войной между ядерными державами", которая "зашла в тупик", и которая должна прекратиться.

СМИ сообщают, что приостановление военной помощи США для Украины может продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Владимир Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.