Фіцо не хоче, щоб Словаччина була під "ядерною парасолькою" Франції

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо виступив проти перебування Словаччини під ядерною парасолькою Франції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Aktuality.

Опозиція критикувала Фіцо за те, що Словаччина не була присутня на неформальних зустрічах європейських лідерів у Парижі та Лондоні, де обговорювалася нова оборонна архітектура ЄС.

Прем'єр-міністр назвав ці зустрічі військовими і заявив, що не хоче брати в них участь.

"Нова історія полягає в тому, чи поїду я в Париж на засідання Об'єднаного комітету начальників штабів. І знаєте, про що має йти мова на цій зустрічі? Про ядерну парасольку. Дуже дякую… Я не хочу, щоб Словаччина була частиною ядерної парасольки Франції", – відповів Фіцо, додавши, що він не хоче, щоб президент Франції вирішував, де можна використовувати ядерну зброю.

В опозиції назвали відмову Фіцо від "ядерної парасольки" Франції зрадою національних інтересів Словаччини у час, коли захист США не є гарантованим.

Лідери Польщі і Данії висловили відкритість до пропозиції президента Франції Емманюеля Макрона обговорити, як ядерні сили стримування Франції можуть захистити Європу.

Напередодні у зверненні до нації Емманюель Макрон підтвердив, що готовий говорити про можливість захисту "ядерною парасолькою" Франції інших європейських союзників.