Фицо не хочет, чтобы Словакия была под "ядерным зонтиком" Франции

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо выступил против пребывания Словакии под ядерным зонтиком Франции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Aktuality.

Оппозиция критиковала Фицо за то, что Словакия не присутствовала на неформальных встречах европейских лидеров в Париже и Лондоне, где обсуждалась новая оборонная архитектура ЕС.

Премьер-министр назвал эти встречи военными и заявил, что не хочет принимать в них участие.

"Новая история заключается в том, поеду ли я в Париж на заседание Объединенного комитета начальников штабов. И знаете, о чем должна идти речь на этой встрече? О ядерном зонтике. Большое спасибо... Я не хочу, чтобы Словакия была частью ядерного зонтика Франции", – ответил Фицо, добавив, что он не хочет, чтобы президент Франции решал, где можно использовать ядерное оружие.

В оппозиции назвали отказ Фицо от "ядерного зонтика" Франции предательством национальных интересов Словакии во время, когда защита США не является гарантированной.

Лидеры Польши и Дании выразили открытость к предложению президента Франции Эмманюэля Макрона обсудить, как ядерные силы сдерживания Франции могут защитить Европу.

Накануне в обращении к нации Эмманюэль Макрон подтвердил, что готов говорить о возможности защиты "ядерным зонтиком " Франции других европейских союзников.