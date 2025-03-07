NYT: Трамп сказав Трюдо, що хоче перегляду кордону з Канадою

Президент США Дональд Трамп під час однієї з телефонних розмов з канадським прем’єром Джастіном Трюдо в лютому сказав, що хоче переглянути демаркацію кордону з Канадою.

Про це стало відомо виданню The New York Times, пише "Європейська правда".

Як йдеться у публікації, Трамп і Трюдо 3 лютого двічі розмовляли телефоном. Вони говорили про те, як запобігти запровадженню тарифів на канадський експорт. Але ці дзвінки, за даними джерел, стосувалися не лише тарифів.

Чотири співрозмовники, ознайомлені з переговорами, повідомили, що у цих розмовах Трамп виклав довгий список претензій до торговельних відносин між двома країнами, включаючи захищений молочний сектор Канади, труднощі, з якими зіштовхуються американські банки при веденні бізнесу в Канаді, і канадські податки на споживання, які Трамп вважає несправедливими.

Крім того, президент США також заявив Трюдо, що він не вважає, що договір, який демаркує кордон між двома країнами, є дійсним, і що він хоче переглянути кордон.

Договір про кордон, на який посилався Трамп, був укладений у 1908 році і остаточно визначив міжнародний кордон між Канадою, яка на той час була британським домініоном, і Сполученими Штатами.

Трамп також згадав про перегляд питання спільного використання озер і річок між двома країнами, яке регулюється низкою договорів і до якого він виявляв інтерес у минулому.

Канадські посадовці сприйняли коментарі Трампа серйозно, не в останню чергу тому, що він вже публічно заявляв, що хоче "поставити Канаду на коліна", пише видання. На пресконференції 7 січня, перед інавгурацією, Трамп, відповідаючи на запитання про те, чи планує він використовувати військову силу для анексії Канади, сказав, що він планує використовувати "економічну силу".

Нагадаємо, з 4 березня Дональд Трамп запровадив 25-відсоткові тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту.

У відповідь канадський прем’єр Джастін Трюдо оголосив про запровадження 25% тарифів щодо американських товарів на суму 155 млрд доларів, а канадська провінція Онтаріо оголосила свою відплату за тарифи, щоб Америка "відчула біль".

Зрештою Трамп призупинив дію 25% тарифів, накладених на великі групи товарів з Канади й Мексики, до 2 квітня.