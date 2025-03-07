NYT: Трамп сказал Трюдо, что хочет пересмотра границы с Канадой

Президент США Дональд Трамп во время одного из телефонных разговоров с канадским премьером Джастином Трюдо в феврале сказал, что хочет пересмотреть демаркацию границы с Канадой.

Об этом стало известно изданию The New York Times, пишет "Европейская правда".

Как говорится в публикации, Трамп и Трюдо 3 февраля дважды разговаривали по телефону. Они говорили о том, как предотвратить введение тарифов на канадский экспорт. Но эти звонки, по данным источников, касались не только тарифов.

Четыре собеседника, знакомые с переговорами, сообщили, что в этих разговорах Трамп изложил длинный список претензий к торговым отношениям между двумя странами, включая защищенный молочный сектор Канады, трудности, с которыми сталкиваются американские банки при ведении бизнеса в Канаде, и канадские налоги на потребление, которые Трамп считает несправедливыми.

Кроме того, президент США также заявил Трюдо, что он не считает, что договор, который демаркирует границу между двумя странами, является действительным, и что он хочет пересмотреть границу.

Договор о границе, на который ссылался Трамп, был заключен в 1908 году и окончательно определил международную границу между Канадой, которая в то время была британским доминионом, и Соединенными Штатами.

Трамп также упомянул о пересмотре вопроса совместного использования озер и рек между двумя странами, который регулируется рядом договоров и к которому он проявлял интерес в прошлом.

Канадские чиновники восприняли комментарии Трампа серьезно, не в последнюю очередь потому, что он уже публично заявлял, что хочет "поставить Канаду на колени", пишет издание. На пресс-конференции 7 января, еще до инаугурации, Трамп, отвечая на вопрос о том, планирует ли он использовать военную силу для аннексии Канады, сказал, что он планирует использовать "экономическую силу".

Напомним, с 4 марта Дональд Трамп ввел 25-процентные тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта.

В ответ канадский премьер Джастин Трюдо объявил о введении 25% тарифов в отношении американских товаров на сумму 155 млрд долларов, а канадская провинция Онтарио объявила свое возмездие за тарифы, чтобы Америка "почувствовала боль".

В конце концов Трамп приостановил действие 25% тарифов, наложенных на большие группы товаров из Канады и Мексики, до 2 апреля.