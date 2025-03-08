СМИ: Трамп раздумывает над выводом войск США из Германии в Венгрию

Президент США Дональд Трамп якобы рассматривает возможность вывода американских войск из Германии и их передислокацию в Венгрию.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на источники сообщает The Telegraph.

По данным издания, Трамп рассматривает возможность вывода около 35 тысяч военнослужащих из Германии, что потенциально еще больше ухудшит отношения между США и Европой.

Президент США, который неоднократно предупреждал, что Европа должна вкладывать больше средств в свою обороноспособность, все больше разочаровывается тем, что континент "подталкивает к войне", говорят источники, близкие к администрации Трампа.

Около 160 тысяч американских военнослужащих дислоцируются за пределами Соединенных Штатов, подавляющее большинство из них – в Германии.

"Трамп разъярен тем, что они (Европа), похоже, подталкивают к войне", – сказал источник, близкий к Белому дому.

"Хотя никаких конкретных объявлений не ожидается, американские военные всегда рассматривают возможность передислокации войск по всему миру, чтобы наилучшим образом противостоять текущим угрозам нашим интересам", – прокомментировал Брайан Хьюз, представитель Совета национальной безопасности США.

Издание The Telegraph узнало, что Трамп рассматривает возможность передислокации войск из Германии в Венгрию, которая поддерживает тесные отношения с Россией. На экстренном саммите ЕС в Брюсселе в четверг Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, наложил вето на обязательство по усилению поддержки Украины, которое было подписано всеми другими странами-членами.

Трамп неоднократно критиковал страны НАТО за недостижение текущего двухпроцентного уровня расходов, утверждая, что эта диспропорция возлагает несправедливое бремя на Соединенные Штаты.

Во время своего первого срока Трамп приказал вывести почти 12 тысяч военнослужащих из Германии, где у США есть несколько крупных военных объектов, в том числе авиабаза Рамштайн, штаб-квартира Европейского командования Вооруженных сил США. Но этот шаг был остановлен Джо Байденом на фоне широкой критики со стороны Конгресса.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп рассматривает возможность внесения существенных изменений в политику участия США в НАТО. По словам чиновников, в рамках потенциального изменения политики США могут не защищать члена НАТО, который подвергся нападению, если эта страна не достигла порогового уровня расходов на оборону.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на следующей неделе посетит США.

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