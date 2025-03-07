Німецькі ультраправі хочуть, щоб країна мала власну ядерну зброю

В ультраправій "Альтернативі для Німеччини" виступили за те, щоб країна мала власну ядерну зброю, якщо США вирішать забрати свою "ядерну парасольку" з Європи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Ситуація у світі стрімко змінюється, Європа працює над власною архітектурою безпеки – незалежною від США. З точки зору політика "АдН" Рюдігера Лукассена, це включає в себе і ядерне переозброєння Німеччини. А також повернення військової повинності, незалежно від статі.

"Німеччині потрібна власна ядерна зброя і обов'язкова військова служба – також і для жінок. Для цього необхідно якомога швидше змінити Основний закон", – заявив колишній полковник Бундесверу.

Він не каже, що лідер Росії Владімір Путін хоче напасти на Німеччину, підкреслив Лукассен, який раніше був речником з питань оборонної політики парламентської фракції "АдН"в Бундестазі. Але "якщо ядерна парасолька США відсутня, Європа повинна діяти самостійно. Німеччина повинна сама стати здатною до ядерного стримування – в рамках європейської стратегічної автономії і системи колективної безпеки з власною військовою і командною структурою", зазначив він.

Депутат Бундестагу від "АдН" Ганнес Гнаук, який раніше очолював молодіжну організацію партії "Молодіжна альтернатива", висловив схожу думку. "Німеччині потрібен власний ядерний щит", – сказав він і додав, що стратегічне партнерство з Росією, наприклад, у сфері торгівлі або постачання енергоносіїв, необхідне.

"Але ми не повинні забувати: Росія нам не друг, але й не ворог", – заявив він.

Якщо США дійсно вийдуть з НАТО, Німеччина повинна взяти на себе провідну роль в Альянсі.

Сценарій ядерного озброєння наразі обговорюється серед європейських союзників – хоча і не пов'язаний з переозброєнням Німеччини. Франція і Велика Британія – єдині країни в Європі, які мають ядерні боєголовки.

Нагадаємо, минулими вихідними президент Франції Емманюель Макрон вперше заявив, а у стратегічній промові 5 березня підтвердив готовність Франції запропонувати свою "ядерну парасольку" європейським союзникам.

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров побачив у пропозиції Макрона загрозу для Росії.

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