Туск: Польша была бы в большей безопасности, если бы имела ядерный арсенал

Глава польского правительства Дональд Туск рассказал, что предложение Парижа по ядерному сдерживанию рассматривается, и отметил, что Польша была бы в большей безопасности, если бы имела "собственный ядерный арсенал".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

На встрече с журналистами в пятницу Туск комментировал французскую идею защиты Европы "ядерным зонтиком" Франции. Глава польского правительства сообщил, что предложение Парижа детально изучается.

Туск отметил, что хотя идея Эмманюэля Макрона о распространении французской системы ядерного сдерживания на европейские страны серьезно рассматривается, она также вызывает определенные сомнения. Проблема, по словам Туска, заключается в том, кто будет иметь фактическую власть над таким оружием.

"Если мы примем решение по ней (французской программе совместного использования ядерного оружия), то стоило бы быть уверенными, что она будет в наших руках", – подчеркнул Туск.

Кроме того, отметил он, в контексте французского предложения также важны деньги. В случае Франции около 14 миллиардов евро в год идет только на техническое обслуживание ареснала, сказал он.

Туск также сообщил, что польское правительство находится в контакте с украинской стороной и обсуждает, какое оружие лучше всего работает в нынешних условиях и в какие технологии стоит инвестировать.

"Мы видим, что сейчас произошло с Украиной. Она стала жертвой нападения, потому что лишилась своего ядерного оружия... Сегодня мы были бы в большей безопасности, если бы имели собственный ядерный арсенал. В этом нет никаких сомнений", – заявил Туск.

В то же время он отметил, что путь к такому решению является "очень далеким", и его надо будет пройти "путем консенсуса".

"Мы будем использовать наши технологические, научные возможности для этого в сотрудничестве с другими, чтобы начать мыслить очень по-современному. Ни один вариант не закрыт", – сказал Туск.

В среду президент Франции Макрон заявил, что начинает "стратегические дебаты" по защите европейских союзников с помощью французских ядерных сил сдерживания. Заявление Макрона стало ответом на охлаждение трансатлантических отношений и сближение между Вашингтоном и Москвой.

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