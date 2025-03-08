Ексміністр оборони Британії: меседжі Білого дому до Путіна неправильні

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Дональд Трамп посилає Владіміру Путіну неправильні меседжі стосовно закінчення війни в Україні.

Про це Воллес сказав в ефірі на BBC, повідомляє "Європейська правда".

Коментарі Воллеса з'явилися після того, як США посилили тиск на Україну з метою досягти домовленості про "мир" з Росією, відмовивши їй у доступі до життєво важливих супутникових знімків та зупинивши надання військової допомоги.

"Я думаю, що найсумніше в тому, що ми зараз спостерігаємо з Білого дому, – це те, що меседжі абсолютно неправильні. Меседжі, які йдуть від Дональда Трампа, виглядають як: "Я буду цькувати Україну і дам надію Росії", – сказав колишній очільник британського Міноборони.

Воллес, який обіймав посаду міністра оборони в попередньому уряді з 2019 по 2023 рік, каже, що це не той меседж, який потрібно посилати, якщо метою є відтіснити Росію або "змусити Путіна подумати, що йому краще сісти за стіл переговорів".

Колишній радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон вважає погрози санкціями президента США на адресу Росії порожніми і каже, що так глава Білого дому нібито намагається продемонструвати "баланс" щодо України і РФ.

7 березня Трамп заявив, що розглядає можливість запровадити широкомасштабні санкції та тарифи проти Росії через її триваюче повномасштабне вторгнення в Україну.

Водночас у п’ятницю Трамп заявив, що у питанні врегулювання війни йому легше "мати справу" з Росією, ніж з Україною.