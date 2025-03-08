Экс-министр обороны Британии: месседжи Белого дома к Путину неправильные

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Дональд Трамп посылает Владимиру Путину неправильные месседжи относительно окончания войны в Украине.

Об этом Уоллес сказал в эфире на BBC, сообщает "Европейская правда".

Комментарии Уоллеса появились после того, как США усилили давление на Украину с целью достичь договоренности о "мире" с Россией, отказав ей в доступе к жизненно важным спутниковым снимкам и остановив предоставление военной помощи.

"Я думаю, что самое печальное в том, что мы сейчас наблюдаем из Белого дома, – это то, что месседжи абсолютно неправильные. Месседжи, которые идут от Дональда Трампа, выглядят как: "Я буду травить Украину и дам надежду России", – сказал бывший глава британского Минобороны.

Уоллес, который занимал должность министра обороны в предыдущем правительстве с 2019 по 2023 год, говорит, что это не тот месседж, который нужно посылать, если целью является оттеснить Россию или "заставить Путина подумать, что ему лучше сесть за стол переговоров".

Бывший советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон считает угрозы санкциями президента США в адрес России пустыми и говорит, что так глава Белого дома якобы пытается продемонстрировать "баланс" в отношении Украины и РФ.

7 марта Трамп заявил, что рассматривает возможность ввести широкомасштабные санкции и тарифы против России из-за ее продолжающегося полномасштабного вторжения в Украину.

В то же время в пятницу Трамп заявил, что в вопросе урегулирования войны ему легче "иметь дело" с Россией, чем с Украиной.