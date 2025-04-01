Соратник Ле Пен про вирок французького суду: Ісуса теж визнали винним

Бруно Голльніш, колишній депутат Європарламенту від французького ультраправого "Національного об'єднання", засуджений разом із лідеркою партії Марін Ле Пен за розкрадання коштів ЄС, порівняв вирок французького суду із розп'яттям Ісуса Христа.

Про це, як пише "Європейська правда", пише видання Politico.

Голльніш в понеділок був визнаний винним разом з Ле Пен у розкраданні коштів, виділених Європейським парламентом. Він був засуджений до трьох років позбавлення волі – два з них умовно – та штрафу в розмірі 50 тисяч євро і заборони балотуватися на державні посади протягом наступних п'яти років.

Даючи радіоінтерв'ю після винесення вироку, Голльніш сказав: "Ісус Христос також був визнаний винним, а він був невинним".

"Я не порівнюю Марін Ле Пен з Ісусом Христом, але вона невинна, як і я", – сказав колишній євродепутат.

75-річний колишній близький соратник батька Ле Пен, Жан-Марі Ле Пена, заявив, що вирок означає "кінець демократії у Франції" і порівняв долю Ле Пен з долею румунського ультранаціоналіста Келіна Джорджеску.

Джорджеску був позбавлений права балотуватися в президенти після того, як Конституційний суд Румунії виявив незадеклароване фінансування виборчої кампанії і шахрайське використання цифрових технологій, а також ймовірну російську операцію, яка, як вважають, вплинула на результат.

Відповідаючи на запитання про ризик спалаху насильства в результаті вироку, Голльніш сказав, що французи – "дуже мирні люди, і я думаю, що, можливо, навіть трохи занадто мирні".

Згідно з вироком, винесеним у понеділок, Ле Пен негайно позбавили права обіймати державні посади протягом п'яти років, що найімовірніше завадить їй балотуватися на посаду президента в 2027 році.

Вирок викликав шквал різкої реакції з боку союзників Ле Пен в країні і за кордоном. Президент "Національного об'єднання" Жордан Барделла, який, як очікується, замінить Ле Пен, якщо вона не зможе балотуватися, заявив, що заборона Ле Пен є антидемократичною.

Сама Марін Ле Пен, яка є лідеркою соціологічних опитувань у боротьбі за пост президента Франції, назвала вирок суду "політичним рішенням".

Адвокат Ле Пен заявив, що вона оскаржить вирок. Але до того часу заборона балотуватись на державні посади залишається в силі.