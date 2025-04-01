Соратник Ле Пен о приговоре французского суда: Иисуса тоже признали виновным

Бруно Голльниш, бывший депутат Европарламента от французского ультраправого "Национального объединения", осужденный вместе с лидером партии Марин Ле Пен за хищение средств ЕС, сравнил приговор французского суда с распятием Иисуса Христа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", пишет издание Politico.

Голльниш в понедельник был признан виновным вместе с Ле Пен в хищении средств, выделенных Европейским парламентом. Он был приговорен к трем годам лишения свободы – два из них условно – и штрафу в размере 50 тысяч евро и запрету баллотироваться на государственные должности в течение следующих пяти лет.

Давая радиоинтервью после вынесения приговора, Голльниш сказал: "Иисус Христос также был признан виновным, а он был невиновным".

"Я не сравниваю Марин Ле Пен с Иисусом Христом, но она невиновна, как и я", – сказал бывший евродепутат.

75-летний бывший близкий соратник отца Ле Пен, Жан-Мари Ле Пена, заявил, что приговор означает "конец демократии во Франции" и сравнил судьбу Ле Пен с судьбой румынского ультранационалиста Келина Джорджеску.

Джорджеску был лишен права баллотироваться в президенты после того, как Конституционный суд Румынии обнаружил незадекларированное финансирование избирательной кампании и мошенническое использование цифровых технологий, а также вероятную российскую операцию, которая, как полагают, повлияла на результат.

Отвечая на вопрос о риске вспышки насилия в результате приговора, Гольниш сказал, что французы – "очень мирные люди, и я думаю, что, возможно, даже немного слишком мирные".

Согласно приговору, вынесенному в понедельник, Ле Пен немедленно лишили права занимать государственные должности в течение пяти лет, что вероятнее всего помешает ей баллотироваться на пост президента в 2027 году.

Приговор вызвал шквал резкой реакции со стороны союзников Ле Пен в стране и за рубежом. Президент "Национального объединения" Жордан Барделла, который, как ожидается, заменит Ле Пен, если она не сможет баллотироваться, заявил, что запрет Ле Пен является антидемократическим.

Сама Марин Ле Пен, которая является лидером социологических опросов в борьбе за пост президента Франции, назвала приговор суда "политическим решением".

Адвокат Ле Пен заявил, что она обжалует приговор. Но до тех пор запрет баллотироваться на государственные должности остается в силе.