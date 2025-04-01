Прем’єрка Італії теж обурилась через вирок французькій Ле Пен

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, лідерка ультраправої італійської партії "Брати Італії", у вівторок розкритикувала рішення суду, який позбавив французьку ультраправу лідерку Марін Ле Пен права балотуватися на посаду президента в 2027 році.

Про це Мелоні сказала італійській газеті Il Messaggero, пише "Європейська правда".

У понеділок паризький суд визнав Ле Пен винною у розкраданні коштів ЄС і наклав на неї п'ятирічну заборону балотуватися на виборах. Якщо обвинувальний вирок не буде скасовано до президентських виборів 2027 року, вона не матиме права балотуватися.

"Я не знаю ні суті аргументів, висунутих проти Марін Ле Пен, ні причин такого рішучого рішення, але я думаю, що ніхто, хто піклується про демократію, не може радіти вироку, який зачіпає лідера великої партії і позбавляє представництва мільйонів громадян", – сказала Мелоні.

Після засудження Ле Пен її союзники по всій Європі, а також радник президента США Дональда Трампа, мільярдер Ілон Маск, засудили рішення суду.

Сам Трамп назвав рішення суду "дуже великою справою".

Виступаючи на французькому телебаченні в понеділок увечері, Ле Пен заявила, що вона не піде з політики, і що вона планує боротися за своє право балотуватися в президенти.

Ле Пен є лідеркою симпатій французьких виборців у боротьбі за пост президента. Вибори у Франції мають відбутися у 2027 році.

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