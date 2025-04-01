Премьер Италии тоже возмутилась из-за приговора Ле Пен

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, лидер ультраправой итальянской партии "Братья Италии", во вторник раскритиковала решение суда, который лишил французского ультраправого лидера Марин Ле Пен права баллотироваться на пост президента в 2027 году.

Об этом Мелони сказала итальянской газете Il Messaggero, пишет "Европейская правда".

В понедельник парижский суд признал Ле Пен виновной в хищении средств ЕС и наложил на нее пятилетний запрет баллотироваться на выборах. Если обвинительный приговор не будет отменен до президентских выборов 2027 года, она не будет иметь права баллотироваться.

"Я не знаю ни сути аргументов, выдвинутых против Марин Ле Пен, ни причин такого решительного решения, но я думаю, что никто, кто заботится о демократии, не может радоваться приговору, который затрагивает лидера крупной партии и лишает представительства миллионов граждан", – сказала Мелони.

После осуждения Ле Пен ее союзники по всей Европе, а также советник президента США Дональда Трампа, миллиардер Илон Маск, осудили решение суда.

Сам Трамп назвал решение суда "очень большим делом".

Выступая на французском телевидении в понедельник вечером, Ле Пен заявила, что она не уйдет из политики, и что она планирует бороться за свое право баллотироваться в президенты.

Ле Пен является лидером симпатий французских избирателей в борьбе за пост президента. Выборы во Франции должны состояться в 2027 году.

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