Трамп відреагував на усунення лідерки ультраправих Франції від виборів

Президент США Дональд Трамп назвав рішення суду заборонити лідерці французьких ультраправих Марін Ле Пен претендувати на державні посади "дуже великою справою".

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у понеділок в Білому домі, його слова наводить Politico.

У понеділок Ле Пен, лідерка ультраправої французької партії "Національне об'єднання", була визнана винною в розтраті коштів Європарламенту і позбавлена права балотуватися на виборах протягом п'яти років. Це рішення означає, що вона, найімовірніше, не зможе балотуватися на пост президента Франції 2027 року.

"Це дуже важливо. Це дуже велика справа. Я знаю про це, і багато людей думали, що її ні за що не засудять", – сказав Трамп.

"Їй заборонили балотуватися на п'ять років, а вона була провідним кандидатом", – додав президент США. Він зауважив, що це "схоже на цю країну, це дуже схоже на цю країну".

Раніше речниця Держдепу США, відповідаючи на запитання про рішення суду, сказала, що "викликає занепокоєння", коли людей усувають від політики. Теммі Брюс заявила журналістам, що американське зовнішньополітичне відомство "в курсі повідомлень про її вирок".

"Виключення людей із політичного процесу викликає особливе занепокоєння з огляду на агресивну і корумповану юридичну війну, яка ведеться проти президента Трампа тут, у США", – сказала Брюс, відмовившись коментувати конкретно справу Ле Пен.

Сама Марін Ле Пен, яка є лідеркою соціологічних опитувань у боротьбі за пост президента Франції, назвала вирок суду "політичним рішенням".

Адвокат Ле Пен заявив, що вона оскаржить вирок. Але до того часу заборона балотуватись на державні посади залишається в силі.

Лідер партії Ле Пен Жордан Барделла закликав французів до "мирної мобілізації" після вироку.