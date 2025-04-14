Мерц після атаки на Суми заявив, що Росія скоює "найтяжчі воєнні злочини"

Майбутній німецький канцлер Фрідріх Мерц звинуватив Росію у "найтяжчих воєнних злочинах" після смертельного обстрілу міста Суми.

Про це він сказав у інтерв’ю німецьким ЗМІ, його цитує ntv, передає "Європейська правда".

Мерц заявив, що Росія атакувала місто Суми двома хвилями ударів, та наголосив, що це – "найтяжчий воєнний злочин".

"Це неймовірний рівень підлості", – сказав він.

Також, за його словами, очільник Кремля Владімір Путін сприймає готовність до переговорів як прояв слабкості.

Майбутній канцлер також підтвердив, що постачав би Україні крилаті ракети Taurus, якщо це буде узгоджено на європейському рівні.

Станом на вечір неділі кількість загиблих внаслідок двох ударів по Сумах 13 квітня зросла до 34, постраждало 117 осіб, з них 15 дітей.

Спецпредставник президента США щодо України Кіт Келлог зазначив, що атака російських військ на цивільні цілі в Сумах переходить межу прийнятного та показує, чому Трамп хоче зупинити війну.

Президент Володимир Зеленський після російського удару балістикою по Сумах у неділю закликав світ, зокрема, Сполучені Штати та Європу, продемонструвати жорстку реакцію.

А Трамп назвав російський удар "жахливим" та сказав, що Росія "зробила помилку", але не уточнив, що мав на увазі.