Мерц после атаки на Сумы заявил, что Россия совершает "тяжелейшие военные преступления"

Будущий немецкий канцлер Фридрих Мерц обвинил Россию в "тяжелейших военных преступлениях" после смертельного обстрела города Сумы.

Об этом он сказал в интервью немецким СМИ, цитирует ntv, передает "Европейская правда".

Мерц заявил, что Россия атаковала город Сумы двумя волнами ударов, и подчеркнул, что это – "тяжелое военное преступление".

"Это невероятный уровень подлости", – сказал он.

Также, по его словам, глава Кремля Владимир Путин воспринимает готовность к переговорам как проявление слабости.

Будущий канцлер также подтвердил, что поставлял бы Украине крылатые ракеты Taurus, если это будет согласовано на европейском уровне.

По состоянию на вечер воскресенья количество погибших в результате двух ударов по Сумах 13 апреля возросло до 34, пострадали 117 человек, из них 15 детей.

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог отметил, что атака российских войск на гражданские цели в Сумах переходит грань приемлемого и показывает, почему Трамп хочет остановить войну.

Президент Владимир Зеленский после российского удара баллистикой по Сумах в воскресенье призвал мир, в частности, Соединенные Штаты и Европу, продемонстрировать жесткую реакцию.

А Трамп назвал российский удар "ужасным" и сказал, что Россия "совершила ошибку", но не уточнил, что имел в виду.