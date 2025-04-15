У Трампа анонсували 21% мита на помідори з Мексики

В адміністрації США заявили про плани запровадити тариф на рівні 21% на помідори, що імпортуються з Мексики.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

У понеділок в Міністерстві торгівлі США заявили про плани вийти з торговельної угоди 2019 року із Мексикою та запровадити з 14 липня "антидемпінгові мита".

Щодо більшості мексиканських помідорів хочуть запровадити тариф на рівні 21%, з аргументом, що чинна угода нібито не захищає американських фермерів від "нечесних цін мексиканського імпорту".

"Ці дії дозволять американським виробникам томатів чесно конкурувати на ринку", – заявили у відомстві.

За першого терміну Трампа з Мексикою вже укладали "помідорну угоду", тоді у Трампа погрожували тарифами на рівні 25%.

Мексика є найбільшим імпортером помідорів до США, так само як багатьох інших овочів та фруктів.

Нагадаємо, 9 квітня Трамп написав пост у соцмережі Truth Social, у якому повідомив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу – без чіткої конкретики, на кого саме і як буде поширюватися це рішення.

Одночасно Трамп заявив про "негайне" підвищення тарифної ставки щодо Китаю до 125%. Як згодом уточнили у Білому домі, додаткові американські тарифи на імпорт з Китаю внаслідок останніх рішень Трампа складають не 125%, а 145%.

Після того у Трампа заявили, що хочуть укласти 90 торговельних угод за 90 днів.