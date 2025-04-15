У Трампа анонсировали 21% пошлины на помидоры из Мексики

В администрации США заявили о планах ввести тариф на уровне 21% на помидоры, импортируемые из Мексики.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

В понедельник в Министерстве торговли США заявили о планах выйти из торгового соглашения 2019 года с Мексикой и ввести с 14 июля "антидемпинговые пошлины".

В отношении большинства мексиканских помидоров хотят ввести тариф на уровне 21%, с аргументом, что действующее соглашение якобы не защищает американских фермеров от "нечестных цен мексиканского импорта".

"Эти действия позволят американским производителям томатов честно конкурировать на рынке", – заявили в ведомстве.

При первом сроке Трампа с Мексикой уже заключали "помидорное соглашение", тогда у Трампа угрожали тарифами на уровне 25%.

Мексика является крупнейшим импортеров помидоров в США, так же как многих других овощей и фруктов.

Напомним, 9 апреля Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает действие объявленных им беспрецедентных тарифов в отношении большинства стран мира – без четкой конкретики, на кого именно и как будет распространяться это решение.

Одновременно Трамп заявил о "немедленном" повышении тарифной ставки в отношении Китая до 125%. Как впоследствии уточнили в Белом доме, дополнительные американские тарифы на импорт из Китая в результате последних решений Трампа составляют не 125%, а 145%.

После того у Трампа заявили, что хотят заключить 90 торговых соглашений за 90 дней.