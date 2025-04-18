Reuters: Иран хочет гарантий, что США не выйдут из будущей "ядерной сделки"

Иран заявил Соединенным Штатам, что готов принять некоторые ограничения на обогащение урана, но нуждается в надежных гарантиях того, что американский президент Дональд Трамп не решит во второй раз разорвать потенциальную "ядерную сделку".

Об этом агентству Reuters сказал иранский чиновник на условиях анонимности, передает "Европейская правда".

По словам источника Reuters, Иран будет настаивать в переговорах с США на красных линиях, а именно отказе демонтировать центрифуги для обогащения урана, полностью прекратить обогащение урана или уменьшить его количество.

Также Тегеран не будет вести переговоры по своей ракетной программе, которую считает отделенным от "ядерной сделки" вопросом, добавил источник агентства.

"Иран из косвенных переговоров в Омане понял, что Вашингтон не хочет, чтобы Иран прекратил всю ядерную деятельность, и это может стать общей основой для Ирана и США, чтобы начать честные переговоры", – добавил неназванный иранский чиновник.

В то же время, по его словам, Тегеран просит у США заверений, что Трамп не решит выйти из будущего соглашения, как это произошло в 2018 году с "ядерной сделкой".

Напомним, представитель президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи 12 апреля провели в Омане переговоры, которые обе стороны охарактеризовали как положительные и конструктивные.

Накануне второго раунда переговоров, который должен состояться в Риме в эти выходные, министр иностранных дел Ирана заявил, что право Тегерана на обогащение урана не подлежит обсуждению.