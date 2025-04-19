Іран і США проведуть переговори у Римі у спробі досягти ядерної угоди

Іран і США проведуть новий раунд ядерних переговорів у Римі в суботу, 19 квітня, щоб вирішити питання щодо можливої ядерної угоди.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі і спецпосланець президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф вестимуть переговори опосередковано через оманського посадовця, який передаватиме повідомлення між двома сторонами.

Аракчі прибув до Риму, згідно з повідомленням у його Telegram-акаунті.

У п'ятницю в Москві він заявив, що Іран вважає, що досягнення угоди щодо його ядерної програми зі США можливе, якщо очікування Вашингтона будуть реалістичними.

Іранський високопосадовець на умовах анонімності описав позицію Ірану на переговорах і перерахував червоні лінії: Іран ніколи не погодиться демонтувати свої центрифуги зі збагачення урану, повністю припинити збагачення або скоротити свої запаси збагаченого урану нижче рівня, узгодженого в угоді 2015 року.

Іран також відкидає переговори щодо оборонних можливостей, таких як його програма балістичних ракет.

Повідомляли також, що Іран заявив Сполученим Штатам, що готовий прийняти деякі обмеження на збагачення урану, але потребує надійних гарантій того, що американський президент Дональд Трамп не вирішить удруге розірвати потенційну "ядерну угоду".

Нагадаємо, представник президента США Стів Віткофф і глава МЗС Ірану Аббас Аракчі 12 квітня провели в Омані переговори, які обидві сторони охарактеризували як позитивні і конструктивні.

Напередодні другого раунду переговорів, який має відбутися в Римі цими вихідними, міністр закордонних справ Ірану заявив, що право Тегерана на збагачення урану не підлягає обговоренню.