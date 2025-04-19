Иран и США проведут переговоры в Риме в попытке достичь ядерной сделки

Иран и США проведут новый раунд ядерных переговоров в Риме в субботу, 19 апреля, чтобы решить вопрос о возможной ядерной сделки.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф будут вести переговоры опосредованно через оманского чиновника, который будет передавать сообщения между двумя сторонами.

Аракчи прибыл в Рим, согласно сообщению в его Telegram-аккаунте.

В пятницу в Москве он заявил, что Иран считает, что достижение соглашения по его ядерной программе с США возможно, если ожидания Вашингтона будут реалистичными.

Иранский чиновник на условиях анонимности описал позицию Ирана на переговорах и перечислил красные линии: Иран никогда не согласится демонтировать свои центрифуги по обогащению урана, полностью прекратить обогащение или сократить свои запасы обогащенного урана ниже уровня, согласованного в соглашении 2015 года.

Иран также отвергает переговоры по оборонным возможностям, таким как его программа баллистических ракет.

Сообщалось также, что Иран заявил Соединенным Штатам, что готов принять некоторые ограничения на обогащение урана, но требует надежных гарантий того, что американский президент Дональд Трамп не решит во второй раз разорвать потенциальную "ядерную сделку".

Напомним, представитель президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи 12 апреля провели в Омане переговоры, которые обе стороны охарактеризовали как позитивные и конструктивные.

Накануне второго раунда переговоров, который должен состояться в Риме в эти выходные, министр иностранных дел Ирана заявил, что право Тегерана на обогащение урана не подлежит обсуждению.