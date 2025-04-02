США перемістили стратегічні бомбардувальники B-2 на тлі загострення з Іраном

Міністр оборони США Піт Гегсет розпорядився посилити військовий потенціал Сполучених Штатів на Близькому Сході більшою кількістю бойових літаків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

У короткій заяві Пентагону не уточнюється, які саме літаки розгортаються і куди саме вони направляються. Однак, за словами американських посадовців, які говорили на умовах анонімності, протягом останнього тижня на американсько-британську військову базу на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані було передислоковано шість бомбардувальників B-2.

B-2 мають стелс-технології і здатні нести найважчі американські бомби і ядерну зброю. За оцінками експертів, таке переміщення бомбардувальників ставить їх в ідеальну позицію для операцій на Близькому Сході.

Американський бомбардувальник B-2 фото: ВПС США

"Якщо Іран або його маріонетки загрожуватимуть американському персоналу та інтересам у регіоні, Сполучені Штати вживатимуть рішучих заходів для захисту нашого народу", – заявив речник Пентагону Шон Парнелл.

Стратегічне командування Збройних сил США відмовилося повідомити, скільки літаків B-2 прибуло на базу Дієго Гарсія. Воно зазначило, що не коментує навчання або операції за участю літаків B-2. На Близькому Сході вже є значна вогнева міць США, і американські військові незабаром матимуть два авіаносці в регіоні.

У неділю президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану бомбардуваннями і вторинними тарифами, якщо Тегеран не дійде згоди з Вашингтоном щодо своєї ядерної програми.

Хоча бомбардувальники B-2 використовувалися для завдання ударів по захованих цілях хуситів в Ємені, більшість експертів вважають, що використання малопомітного бомбардувальника там є надмірним, а цілі заховані не так глибоко.

B-2 здатен нести найпотужнішу американську бомбу – GBU-57 Massive Ordnance Penetrator вагою 13,6 тонни. Ця зброя, на думку експертів, може бути використана для завдання удару по ядерних об'єктах Ірану.

На озброєнні ВПС США є лише 20 бомбардувальників B-2, тому вони зазвичай використовуються економно.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив у понеділок, що США отримають сильний удар, якщо Трамп виконає свої погрози.

За даними ЗМІ, Іран після погроз Трампа привів у бойову готовність свої ракети.

На початку березня Трамп заявив, що направив верховному лідеру Ірану лист з пропозицією щодо іранської ядерної програми. 30 березня У неділю президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що відкидає прямі переговори зі США щодо іранської ядерної програми.