США переместили стратегические бомбардировщики B-2 на фоне обострения с Ираном

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился усилить военный потенциал США на Ближнем Востоке большим количеством боевых самолетов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

В коротком заявлении Пентагона не уточняется, какие именно самолеты разворачиваются и куда именно они направляются. Однако, по словам американских чиновников, которые говорили на условиях анонимности, в течение последней недели на американо-британскую военную базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане было передислоцировано шесть бомбардировщиков B-2.

B-2 имеют стелс-технологии и способны нести самые тяжелые американские бомбы и ядерное оружие. По оценкам экспертов, такое перемещение бомбардировщиков ставит их в идеальную позицию для операций на Ближнем Востоке.

Американский бомбардировщик B-2 фото: ВВС США

"Если Иран или его марионетки будут угрожать американскому персоналу и интересам в регионе, Соединенные Штаты будут принимать решительные меры для защиты нашего народа", – заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.

Стратегическое командование Вооруженных сил США отказалось сообщить, сколько самолетов B-2 прибыло на базу Диего Гарсия. Оно отметило, что не комментирует учения или операции с участием самолетов B-2. На Ближнем Востоке уже есть значительная огневая мощь США, и американские военные вскоре будут иметь два авианосца в регионе.

В воскресенье президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану бомбардировками и вторичными тарифами, если Тегеран не придет к согласию с Вашингтоном по своей ядерной программе.

Хотя бомбардировщики B-2 использовались для нанесения ударов по спрятанным целям хуситов в Йемене, большинство экспертов считают, что использование малозаметного бомбардировщика там является чрезмерным, а цели спрятаны не так глубоко.

B-2 способен нести самую мощную американскую бомбу – GBU-57 Massive Ordnance Penetrator весом 13,6 тонны. Это оружие, по мнению экспертов, может быть использовано для нанесения удара по ядерным объектам Ирана.

На вооружении ВВС США есть только 20 бомбардировщиков B-2, поэтому они обычно используются экономно.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в понедельник, что США получат сильный удар, если Трамп выполнит свои угрозы.

По данным СМИ, Иран после угроз Трампа привел в боевую готовность свои ракеты.

В начале марта Трамп заявил, что направил верховному лидеру Ирана письмо с предложением по иранской ядерной программе. 30 марта В воскресенье президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что отвергает прямые переговоры с США по иранской ядерной программе.