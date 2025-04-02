Сікорський застеріг країну на заході НАТО, що Росія намагається вплинути і на неї

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський застеріг Іспанію, що Росія також намагається вплинути і на цю державу НАТО, яка розташована далеко на заході Альянсу.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Onet.

Сікорський дав інтерв'ю іспанському телебаченню під час візиту до Мадриду, де він зустрівся з міністрами закордонних справ кількох європейських країн і главою дипломатії ЄС.

"Ви (Іспанія) ніколи не були окуповані Росією і, ймовірно, ніколи не будете. Але до вас також доходить російська дезінформація. Росія також намагається впливати на вашу внутрішню ситуацію і розпалювати різні розбіжності в Іспанії. Ми знаємо, що вона намагається вести гібридну війну в Європі", – сказав польський міністр у розмові з RTVE.

На зустрічі в Мадриді було підтверджено, що європейські країни "не втомилися від війни", а ті, хто може від неї втомитися – це українці, підкреслив Сікорський.

Він висловив сподівання, що мирна ініціатива США буде успішною, хоча зазначив, що Росія є стороною, яка не погодилася на припинення вогню.

У відповідь на запитання, чи повинна Європа змиритися з анексією Росією українських територій, Сікорський сказав, що "в інтересах як Іспанії, так і Польщі, щоб кордони не змінювалися силою".

Іспанія має найнижчу частку оборонних видатків в економіці серед держав НАТО – лише 1,3%. Прем'єр Іспанії Педро Санчес підтвердив своє зобов'язання збільшити оборонний бюджет до 2% ВВП відповідно до умов, узгоджених з НАТО

Наразі в країні обіцяють досягти 2% оборонних витрат "задовго до" 2029 року.