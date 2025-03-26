Прем’єр Іспанії обіцяє збільшити видатки на оборону і підтримує створення європейської армії

Прем'єр-міністр Педро Санчес підтвердив цієї середи своє зобов'язання збільшити оборонний бюджет до 2% ВВП відповідно до умов, узгоджених з НАТО, і звернувся за підтримкою до своїх парламентських партнерів, пообіцявши їм, що ця політика буде здійснюватися без соціальних скорочень.

Про це він сказав під час виступу у парламенту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Correo.

"Ми досягнемо цільового показника 2% ВВП на оборону. Це не буде за рахунок соціальної держави", – наголосив він.

При цьому Санчес нагадав, що зобов'язання досягти цього показника було взято ще урядом консерваторів, які нині в опозиції.

"Ми будемо робити це з почуття відповідальності, тому що безпека в Україні – це також безпека Європи. Я хочу, щоб наші громадяни чітко усвідомлювали, що поки я буду прем'єром, ці зусилля з безпеки не будуть здійснюватися за рахунок нашої держави загального добробуту", – заявив він.

Санчес виступив за "відновлення" спільного оборонного проєкту батьків-засновників Європейського Союзу і, таким чином, "просування" до європейської політики інтеграції, безпеки і оборони. У зв'язку з цим він заявив, що підтримує заходи, запропоновані президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, хоча і визнав, що "важливі питання залишаються нез'ясованими".

Одним з них є саме те, "наскільки більше потрібно буде інвестувати в безпеку і оборону". У зв'язку з цим він заявив, що висунуті цифри, які передбачають досягнення 3% або 5% ВВП, є лише "спекуляціями".

"Ми повинні розвивати щільний загальноєвропейський альянс і створити європейську армію", – заявив Санчес.

"Ми повинні підготуватися до нових загроз. Вороги зараз використовують нову зброю. Ми не можемо жити під загрозою того, що підводний човен переріже оптоволоконні кабелі або заблокує Гібралтарську протоку", – зазначив він.

Раніше Санчес запропонував зарахувати до витрат на оборону кібербезпеку, боротьбу з тероризмом і боротьбу зі змінами клімату.

Іспанія перебуває в центрі уваги поряд з іншими країнами, що відстають від цільового показника НАТО у 2%, на тлі того, що президент США Дональд Трамп закликав Європу більше платити за власну безпеку і оголосив 5% від ВВП як нову мету оборонних витрат.

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