В Іспанії обіцяють досягти 2% оборонних витрат "задовго до" 2029 року

Іспанія збільшить свої оборонні витрати до 2% ВВП "задовго до" початкової цільової дати 2029 року, але вона не встановлює жодних конкретних нових термінів.

Про це у вівторок, 1 квітня, заявила міністерка оборони країни Маргарита Роблес, цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначило агентство, Іспанія має найнижчу частку оборонних видатків в економіці, лише 1,3%, серед країн-членів НАТО. Підвищення цього показника до 2% вимагатиме приблизно додаткових 10 млрд євро на рік.

В уряді Іспанії розповіли, що минулого тижня генеральний секретар НАТО Марк Рютте у своїй промові у Варшаві заявив, що Іспанія сподівається досягти цільового показника блоку в 2% до літа, що змусило іспанський уряд поговорити з Рютте і пояснити, що країна зробить все можливе, щоб наблизитися до цього показника до того часу.

"Це не стільки проблема дедлайнів, але я вірю, що заздалегідь, до 2029 року, ми виконаємо наші зобов'язання... ми працюємо над цим серйозно і ретельно", – запевнила Роблес у кулуарах заходу в Лісабоні.

Нещодавно прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес підтвердив своє зобов'язання збільшити оборонний бюджет до 2% ВВП відповідно до умов, узгоджених з НАТО, і звернувся за підтримкою до своїх парламентських партнерів, пообіцявши їм, що ця політика буде здійснюватися без соціальних скорочень.

Нещодавно ЗМІ писали, що НАТО планує звернутися до європейських союзників і Канади із закликом збільшити свої запаси озброєнь і військового обладнання приблизно на 30% у найближчі кілька років.

26 березня прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що країна попередньо планує збільшити свої оборонні витрати до 3,5% ВВП до 2030 року, що є більшим і швидшим зростанням, ніж планувалося раніше.

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