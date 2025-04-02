Сикорский предостерег страну на западе НАТО, что Россия пытается повлиять и на нее

Глава МИД Польши Радослав Сикорский предостерег Испанию, что Россия также пытается повлиять и на это государство НАТО, которое расположено далеко на западе Альянса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Onet.

Сикорский дал интервью испанскому телевидению во время визита в Мадрид, где он встретился с министрами иностранных дел нескольких европейских стран и главой дипломатии ЕС.

"Вы (Испания) никогда не были оккупированы Россией и, вероятно, никогда не будете. Но до вас также доходит российская дезинформация. Россия также пытается влиять на вашу внутреннюю ситуацию и разжигать различные разногласия в Испании. Мы знаем, что она пытается вести гибридную войну в Европе", – сказал польский министр в разговоре с RTVE.

На встрече в Мадриде было подтверждено, что европейские страны "не устали от войны", а те, кто может от нее устать – это украинцы, подчеркнул Сикорский.

Он выразил надежду, что мирная инициатива США будет успешной, хотя отметил, что Россия является стороной, которая не согласилась на прекращение огня.

В ответ на вопрос, должна ли Европа смириться с аннексией Россией украинских территорий, Сикорский сказал, что "в интересах как Испании, так и Польши, чтобы границы не менялись силой".

Испания имеет самую низкую долю оборонных расходов в экономике среди государств НАТО – всего 1,3%. Премьер Испании Педро Санчес подтвердил свое обязательство увеличить оборонный бюджет до 2% ВВП в соответствии с условиями, согласованными с НАТО

Сейчас в стране обещают достичь 2% оборонных расходов "задолго до" 2029 года.