Суд відхилив оскарження арешту керівниці автономного регіону Молдови

Апеляційний суд Кишинева не задовольнив апеляцію, подану адвокатами керівниці автономного регіону Гагаузія Євгенії Гуцул, щодо зміни їй запобіжного заходу.

Про це повідомляє TV8, пише "Європейська правда",

Апеляційний суд Кишинева залишив незмінним запобіжний захід щодо башкана Гагаузії Євгенії Гуцул, яку заарештували на 20 діб. Судді відхилили апеляцію адвокатів, які наполягали, що Гуцул може залишатися на свободі у період розслідування, оскільки не має намірів ухилятись від слідчих дій.

Під час засідання під судом проходив мітинг за участі кількох десятків людей з плакатами на підтримку Гуцул.

Нагадаємо, Євгенію Гуцул затримали ввечері 25 березня в аеропорту Кишинева через те, що її право виїзду за кордон обмежене, та ухвалили рішення про 20-денний арешт.

Гуцул є фігуранткою кримінального провадження в Молдові, яке з квітня 2024 року розглядається в суді. Її звинувачують у тому, що вона, працюючи секретаркою партії "Шор" у 2019-2022 роках систематично та щоденно ввозила в Молдову з РФ гроші, які використовували для фінансування політичної діяльності партії. Антикорупційна прокуратура Молдови також звинувачує її в координації діяльності деяких офісів партії.

Після арешту Гуцул написала листи з проханням захистити її до правителя Росії Владіміра Путіна, президента США Дональда Трампа і віцепрезидента Венса.



