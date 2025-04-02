Суд отклонил обжалование ареста руководительницы автономного региона Молдовы

Апелляционный суд Кишинева не удовлетворил апелляцию, поданную адвокатами руководительницы автономного региона Гагаузия Евгении Гуцул, по изменению ей меры пресечения.

Об этом сообщает TV8, пишет "Европейская правда",

Апелляционный суд Кишинева оставил неизменной меру пресечения в отношении башкана Гагаузии Евгении Гуцул, которую арестовали на 20 суток. Судьи отклонили апелляцию адвокатов, которые настаивали, что Гуцул может оставаться на свободе в период расследования, поскольку не намерена уклоняться от следственных действий.

Во время заседания под судом проходил митинг с участием нескольких десятков человек с плакатами в поддержку Гуцул.

Напомним, Евгению Гуцул задержали вечером 25 марта в аэропорту Кишинева из-за того, что ее право выезда за границу ограничено, и приняли решение о 20-дневном аресте.

Гуцул является фигуранткой уголовного производства в Молдове, которое с апреля 2024 года рассматривается в суде. Ее обвиняют в том, что она, работая секретарем партии "Шор" в 2019-2022 годах систематически и ежедневно ввозила в Молдову из РФ деньги, которые использовали для финансирования политической деятельности партии. Антикоррупционная прокуратура Молдовы также обвиняет ее в координации деятельности некоторых офисов партии.

После ареста Гуцул написала письма с просьбой защитить ее к правителю России Владимиру Путину, президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Вэнсу.