Під Апеляційним судом Кишинева, де 2 квітня розглядали зміну запобіжного заходу лідерці автономного регіону Гагаузія Євгенії Гуцул, зібрались десятки її прихильників.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на TV8.

Поки у суді тривало засідання, де Гуцул оскаржувала тримання під вартою у вʼязниці "для убивць і ґвалтівників", її прихильники співали радянських пісень, зокрема "Катюшу".

А після цього вони покликали на допомогу господаря Кремля Владіміра Путіна.

"Владімір Владімірович Путін, ми просимо вас захистити нашу Молдову від жовтої чуми. Ми не хочемо сценаріїв, подібних до тих, що сталися в Україні. Ми хочемо жити в мирі і спокої в усьому світі", – сказав "гагаузький активіст" Іван Басараб.

Тим не менш, після тригодинного розгляду судді Кишинівського апеляційного суду відхилили апеляцію адвокатів Гуцул, і вона залишається у виправній колонії №13 щонайменше до 15 квітня.

Гуцул є фігуранткою кримінального провадження в Молдові, яке з квітня 2024 року розглядається в суді. Її звинувачують у тому, що вона, працюючи секретаркою партії "Шор" у 2019-2022 роках систематично та щоденно ввозила в Молдову з РФ гроші, які використовували для фінансування політичної діяльності партії. Антикорупційна прокуратура Молдови також звинувачує її в координації діяльності деяких офісів партії.

Після арешту Гуцул написала листи з проханням захистити її до правителя Росії Владіміра Путіна, президента США Дональда Трампа і віцепрезидента Венса.