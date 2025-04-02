Под Апелляционным судом Кишинева, где 2 апреля рассматривали изменение меры пресечения лидеру автономного региона Гагаузия Евгении Гуцул, собрались десятки ее сторонников.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

Пока в суде проходило заседание, где Гуцул обжаловала содержание под стражей в тюрьме "для убийц и насильников", ее сторонники пели советские песни, в частности "Катюшу".

А после этого они позвали на помощь хозяина Кремля Владимира Путина.

"Владимир Владимирович Путин, мы просим вас защитить нашу Молдову от желтой чумы. Мы не хотим сценариев, подобных тем, что произошли в Украине. Мы хотим жить в мире и спокойствии во всем мире", – сказал „гагаузский активист" Иван Басараб.

Тем не менее, после трехчасового разбирательства судьи Кишиневского апелляционного суда отклонили апелляцию адвокатов Гуцул, и она остается в исправительной колонии №13 как минимум до 15 апреля.

Гуцул является фигуранткой уголовного производства в Молдове, которое с апреля 2024 года рассматривается в суде. Ее обвиняют в том, что она, работая секретарем партии "Шор" в 2019-2022 годах систематически и ежедневно ввозила в Молдову из РФ деньги, которые использовали для финансирования политической деятельности партии. Антикоррупционная прокуратура Молдовы также обвиняет ее в координации деятельности некоторых офисов партии.

После ареста Гуцул написала письма с просьбой защитить ее к правителю России Владимиру Путину, президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Вэнсу.