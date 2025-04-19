ЗМІ: головного помічника Гегсета звільняють на тлі скандалу з витоком даних

Керівник апарату глави Пентагону Піта Гегсета Джо Каспер найближчими днями залишить свою посаду на тлі скандалу із витоком даних у відомстві.

Про це стало відомо виданню Politico, повідомляє "Європейська правда".

Видання нагадує, що раніше цього тижня на тлі продовження розслідування витоків були відправлені у відпустку керівник апарату заступника міністра оборони США Колін Керролл, старший радник Гегсета Ден Колдуелл та заступник керівник апарату Пентагону Дарін Селнік.

За словами співрозмовників видання, у п’ятницю усі троє були звільнені.

Водночас очікується, що Каспер буде переведений на нову посаду.

У березні Каспер вимагав провести розслідування витоків інформації з Пентагону, в яких фігурували оперативні плани військових дій щодо Панамського каналу, другого авіаносця, що прямує до Червоного моря, візиту Ілона Маска і паузи в зборі розвідданих щодо України.

Але дехто в Пентагоні також почав помічати суперництво між Каспером і звільненими радниками.

"Джо не любив цих хлопців. У них у всіх різні стилі. Вони просто не ладнали один з одним. Це було зіткнення особистостей", – сказав один зі співрозмовників.

Колдуелл, Керролл, Селнік і Каспер відмовилися від коментарів. Джерела розповідають, що Керролл і Селнік планують подати до суду за незаконне звільнення.

Пентагон не відповів на прохання про коментар.

Нагадаємо, нещодавно адміністрацію Трампа сколихнув скандал, коли радник президента з нацбезпеки Майк Волц і його команда створили цілу низку чатів у Signal для координації своєї роботи з таких питань, як Україна, Китай, Газа, політика на Близькому Сході, Африка і Європа.

Після цього адміністрація Трампа жорстко обмежила коло осіб, які мають доступ до секретного щоденного звіту, який готує розвідка для президента США.