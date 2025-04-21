СМИ: глава Пентагона делился секретными данными в еще одном чате Signal

Министр обороны США Пит Хегсет поделился подробностями мартовской атаки на йеменских хуситов в еще одном групповом чате Signal, куда входили его жена, брат и личный адвокат.

Об этом сообщил агентству Reuters информированный источник, пишет "Европейская правда".

Во втором чате Хегсет делился подробностями атаки, схожими с теми, что были раскрыты в прошлом месяце журналом The Atlantic после того, как его главного редактора Джеффри Голдберга ошибочно включили в отдельный чат в приложении Signal.

Собеседник агентства на условиях анонимности сказал, что во второй чат входило около десятка человек. Этот чат был создан во время процесса утверждения кандидатуры Хегсета на должности главы Пентагона для обсуждения административных вопросов, он не был связан с военным планированием.

По словам собеседника, в чате обсуждались детали расписания авиаударов.

Американский чиновник в Пентагоне поставил под сомнение, что Хегсет сможет сохранить должность после последних новостей.

На фоне этих сообщений представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что СМИ "с энтузиазмом принимают жалобы недовольных бывших сотрудников как единственный источник для своей статьи".

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что "недавно уволенные „информаторы" продолжают искажать правду, чтобы успокоить свое расшатанное эго и подорвать программу президента".

Стоит отметить, что в Пентагоне состоялся ряд увольнений на фоне расследования утечек информации, в которых фигурировали оперативные планы военных действий по Панамскому каналу, второго авианосца, направляющегося к Красному морю, визита Илона Маска и паузы в сборе разведданных по Украине.

В частности, речь идет о руководителе аппарата заместителя министра обороны США Колине Кэрролле, старшего советника Хэгсета Дэне Колдуэлле, а также заместителе руководителя аппарата Пентагона Дарине Селнике.

Также был уволен руководитель аппарата главы Пентагона Джо Каспер. Однако для него готовят другую должность.

Кроме того, недавно администрацию Трампа всколыхнул скандал, когда советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и его команда создали целый ряд чатов в Signal для координации своей работы по таким вопросам, как Украина, Китай, Газа, политика на Ближнем Востоке, Африка и Европа.