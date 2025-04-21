У Франції – нові напади на в’язниці та їхніх співробітників

У Франції в ніч проти понеділка, 21 квітня, зафіксували нову серію нападів на в’язниці та їхніх співробітників.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Міністр юстиції Франції Жеральд Дарманен написав в Х, що минулої ночі були атаковані співробітники в'язниць та слідчих ізоляторів.

"Ніхто не постраждав, але ці дії є залякуванням Республіки в той час, коли ми відновлюємо авторитет і порядок у наших в'язницях. Це складний, але важливий момент для держави та її посадових осіб", – написав Дарманен.

Міністр не навів подробиць про атаки, однак профспілка FO Justice поінформувала, що "два автомобілі підпалили на парковці в'язниці Ліон-Корбас".

FO Justice

У профспілці додали, що зловмисники помилково атакували один з будинків, вважаючи, що там проживає співробітник в’язниці.

Профспілка засудила "найрішучішим чином ці підлі та боягузливі дії".

"Ми вимагаємо негайних заходів захисту для співробітників, швидкого і зразкового розслідування, а також жорсткої реакції з боку адміністрації та судів", – наголосила FO Justice.

Нагадаємо, 15 квітня повідомили про серію нападів на французькі в’язниці або знищення авто працівників у кількох містах. Вночі з 15 на 16 квітня у Франції зафіксували нові інциденти.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що ті, хто стоїть за безпрецедентною хвилею нападів на французькі в'язниці, будуть знайдені і покарані.

Міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретайо припускає, що за хвилею нападів стоять наркоторговці.