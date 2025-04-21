У Франції – нові напади на в’язниці та їхніх співробітників
Новини — Понеділок, 21 квітня 2025, 10:49 —
У Франції в ніч проти понеділка, 21 квітня, зафіксували нову серію нападів на в’язниці та їхніх співробітників.
Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".
Міністр юстиції Франції Жеральд Дарманен написав в Х, що минулої ночі були атаковані співробітники в'язниць та слідчих ізоляторів.
"Ніхто не постраждав, але ці дії є залякуванням Республіки в той час, коли ми відновлюємо авторитет і порядок у наших в'язницях. Це складний, але важливий момент для держави та її посадових осіб", – написав Дарманен.
Міністр не навів подробиць про атаки, однак профспілка FO Justice поінформувала, що "два автомобілі підпалили на парковці в'язниці Ліон-Корбас".
У профспілці додали, що зловмисники помилково атакували один з будинків, вважаючи, що там проживає співробітник в’язниці.
Профспілка засудила "найрішучішим чином ці підлі та боягузливі дії".
"Ми вимагаємо негайних заходів захисту для співробітників, швидкого і зразкового розслідування, а також жорсткої реакції з боку адміністрації та судів", – наголосила FO Justice.
Нагадаємо, 15 квітня повідомили про серію нападів на французькі в’язниці або знищення авто працівників у кількох містах. Вночі з 15 на 16 квітня у Франції зафіксували нові інциденти.
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що ті, хто стоїть за безпрецедентною хвилею нападів на французькі в'язниці, будуть знайдені і покарані.
Міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретайо припускає, що за хвилею нападів стоять наркоторговці.