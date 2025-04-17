У Франції підозрюють, що за нападами на в'язниці стоять наркоторговці
Міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретайо заявив, що за безпрецедентною хвилею нападів на французькі в'язниці, швидше за все, стоять наркоторговці.
Про це він сказав у інтерв’ю французьким ЗМІ, цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".
Коментуючи хвилю нападів на французькі в'язниці, Ретайо заявив, що, "швидше за все", за ними стоять "покидьки, які торгують наркотиками".
"Це один з найбільш імовірних сценаріїв", – сказав він.
Щонайменше дев'ять в'язниць та пов'язаних з ними установ стали мішенню нічних підпалів та інших нападів цього тижня, а також був підпалений автомобіль біля будинку тюремного охоронця.
Французький міністр підтвердив факт арешту, але сказав, що ще занадто рано говорити про його зв'язок з нападами, які, за словами уряду, є відповіддю на його зусилля, спрямовані на стримування рекордного сплеску постачань південноамериканського кокаїну, що заполонив Європу.
Нагадаємо, 15 квітня повідомили про серію нападів на французькі в’язниці або знищення авто працівників у кількох містах. Вночі з 15 на 16 квітня у Франції зафіксували нові інциденти.
А президент Франції Емманюель Макрон заявив, що ті, хто стоїть за безпрецедентною хвилею нападів на французькі в'язниці, будуть знайдені і покарані.