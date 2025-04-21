Во Франции в ночь на понедельник, 21 апреля, зафиксировали новую серию нападений на тюрьмы и их сотрудников.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен написал в Х, что прошлой ночью были атакованы сотрудники тюрем и следственных изоляторов.

"Никто не пострадал, но эти действия – запугивание Республики в то время, когда мы восстанавливаем авторитет и порядок в наших тюрьмах. Это сложный, но важный момент для государства и его должностных лиц", – написал Дарманен.

Министр не привел подробностей об атаках, однако профсоюз FO Justice проинформировал, что "два автомобиля подожгли на парковке тюрьмы Лион-Корбас".

FO Justice

В профсоюзе добавили, что злоумышленники ошибочно атаковали один из домов, считая, что там проживает сотрудник тюрьмы.

Профсоюз осудил "самым решительным образом эти подлые и трусливые действия".

"Мы требуем немедленных мер защиты для сотрудников, быстрого и образцового расследования, а также жесткой реакции со стороны администрации и судов", – подчеркнула FO Justice.

Напомним, 15 апреля сообщили о серии нападений на французские тюрьмы или уничтожений авто работников в нескольких городах. Ночью с 15 на 16 апреля во Франции зафиксировали новые инциденты.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что те, кто стоит за беспрецедентной волной нападений на французские тюрьмы, будут найдены и наказаны.

Министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо предполагает, что за волной нападений стоят наркоторговцы.