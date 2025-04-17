Макрон пообіцяв покарання тим, хто нападає на в'язниці

Президент Франції Емманюель Макрон обіцяє знайти та покарати тих, хто стоїть за безпрецедентною хвилею нападів на французькі в'язниці.

Його слова цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Макрон заявив, що ті, хто "намагається залякати" пенітенціарних працівників і атакує в'язниці з неприйнятним насильством, будуть "знайдені, засуджені та покарані".

Як зазначило агентство, уряд вказав на наркоторговців, але також заявив, що це одна з кількох версій, які розглядаються.

"Очевидно, що є люди, які намагаються дестабілізувати державу, залякуючи її. Ми вживаємо дуже рішучих заходів, які змушують наркоторговців реагувати", – заявив міністр юстиції Жеральд Дарманен.

Нагадаємо, 15 квітня повідомили про серію нападів на французькі в’язниці або знищення авто працівників у кількох містах. Вночі з 15 на 16 квітня у Франції зафіксували нові інциденти.