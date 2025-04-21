Пісторіус каже про "еротичні стосунки" німців зі зброєю на тлі суперечок про Taurus

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус на тлі дискусії про відправку далекобійних ракет Taurus в Україну заявив про "еротичні стосунки" німців з різними системами озброєння.

Слова німецького міністра наводить The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

Як сказав Пісторіус, в жодній іншій країні не було таких "публічних дебатів" щодо відправки конкретної зброї в Україну, включно з Великою Британією і Францією, які торік погодилися відправити Україні ракети Storm Shadow спільного виробництва.

"Я не знаю, звідки взялися ці еротичні стосунки зі зброєю", – зазначив він на тлі того, як майбутній канцлер Фрідріх Мерц намагався переконати Соціал-демократичну партію, своїх партнерів по коаліції, погодитися на відправку Taurus Україні.

У відповідь на коментарі Пісторіуса, Андрій Мельник, колишній посол України в Німеччині, сказав: "Що поганого в еротиці? Люди люблять еротику, не тільки німці".

"Будь ласка, припиніть це клоунське шоу. Ми не на Ріпербані (район червоних ліхтарів у Гамбурзі. – Ред.). Тут триває війна. І Україні потрібні Taurus як повітря. Не дайте нам задихнутися", – підкреслив він.

Сам Мерц нещодавно заявив про готовність передати Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus за умови узгодження з європейськими партнерами.

Кремль розкритикував Мерца у зв'язку з його коментарями.

Німецькі консерватори розраховують на спільне з партією Шольца рішення про Taurus.