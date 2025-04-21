Писториус говорит об "эротических отношениях" немцев с оружием на фоне споров о Taurus

Немецкий министр обороны Борис Писториус на фоне дискуссии об отправке дальнобойных ракет Taurus в Украину заявил об "эротических отношениях" немцев с различными системами вооружения.

Слова немецкого министра приводит The Telegraph, сообщает "Европейская правда".

Как сказал Писториус, ни в одной другой стране не было таких "публичных дебатов" по отправке конкретного оружия в Украину, включая Великобританию и Францию, которые в прошлом году согласились отправить Украине ракеты Storm Shadow совместного производства.

"Я не знаю, откуда взялись эти эротические отношения с оружием", – отметил он на фоне того, как будущий канцлер Фридрих Мерц пытался убедить Социал-демократическую партию, своих партнеров по коалиции, согласиться на отправку Taurus Украине.

В ответ на комментарии Писториуса, Андрей Мельник, бывший посол Украины в Германии, сказал: "Что плохого в эротике? Люди любят эротику, не только немцы".

"Пожалуйста, прекратите это клоунское шоу. Мы не на Рипербане (район красных фонарей в Гамбурге. – Ред.). Здесь идет война. И Украине нужны Taurus как воздух. Не дайте нам задохнуться", – подчеркнул он.

Сам Мерц недавно заявил о готовности передать Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus при условии согласования с европейскими партнерами.

Кремль раскритиковал Мерца в связи с его комментариями.

Немецкие консерваторы рассчитывают на совместное с партией Шольца решение о Taurus.