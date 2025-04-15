Німецькі консерватори розраховують на спільне з партією Шольца рішення про Taurus

Заступник голови парламентської фракції консервативного блоку ХДС/ХСС Йоганн Вадефул (ХДС) вважає можливим спільне рішення з Соціал-демократичною партією Німеччини щодо можливого постачання крилатих ракет Taurus в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Ймовірний майбутній канцлер Фрідріх Мерц (ХДС) підтвердив свою готовність "використовувати Taurus як важіль для зміни політики Росії", сказав Вадефул.

Це "важливий сигнал", сказав він.

"СДПН також знає – не в останню чергу після відновлення російських воєнних злочинів у Сумах – що з Путіним потрібно мати справу по-іншому", – зазначив Вадефул, маючи на увазі ракетний обстріл міста Суми, внаслідок якого в неділю загинуло понад 30 осіб.

Це також було "спільним розумінням і духом у робочій групі з питань зовнішньої та безпекової політики під час коаліційних переговорів", зазначив представник ХДС.

Як відомо, поки чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц з СДПН послідовно виступає проти передачі крилатих ракет Taurus Україні, стверджуючи, що це може зробити Німеччину стороною війни.

При цьому не вся СДПН поділяє таку його позицію.

Раніше Фрідріх Мерц заявив про готовність передати Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus за умови узгодження з європейськими партнерами.

Кремль розкритикував Мерца у зв'язку з його коментарями про те, що Німеччина може надати Україні Taurus.